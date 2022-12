Feira da Agricultura Familiar começa nesta quarta em Salvador

Foto: Divulgação

Acontece em dezembro, no Parque Costa Azul, a 13ª Feira Baiana de Agricultura Familiar e Economia Solidária. O evento conta com expositores de todo o Estado, que prometem mostrar o que o interior da Bahia tem de melhor na gastronomia e no artesanato.

A ideia é trazer para a capital toda a criatividade, a diversidade e a inovação de quem vive no campo. São quase 3 mil produtos vindos de 209 empreendimentos da agricultura familiar de todas as regiões da Bahia, que vão surpreender os visitantes.

O evento também conta com uma Cozinha Show, onde nomes conhecidos da culinária vão misturar sabores e saberes, mostrando seus talentos em encontros temáticos. Destaque para Daniel Cady, que vai falar sobre a importância dos produtos da agricultura familiar na nutrição e no rendimento físico; Solange Borges com sua culinária de terreiro; o slow food de Renata Moura e a culinária musical do astrochef Jorge Washington.

E por falar em música, a Feira também conta com shows imperdíveis. No palco do evento vão se apresentar atrações como Jau, Cortejo Afro, Del Feliz, Filhos de Jorge, Viola de Doze, Adelmário Coelho e Margareth Menezes.

13ª Feira acontece no Parque Costa Azul / Foto: Divulgação

O artesanato de Povos Indígenas e Comunidades Quilombolas também vão abrilhantar o evento, que ainda tem espaços como Licuriteria, Umbuteria, Cachaçaria, Cafeteria, Cajuteria e Chocolateria. A 13ª Feira Baiana de Agricultura Familiar e Economia Solidária tem entrada gratuita e acontece de 14 a 18 de dezembro no Parque Costa Azul. Um evento para toda a família.

Agenda de shows

Quarta-feira (14/12)

Cortejo Afro (18h)

Jau (20h)

Quinta-feira (15/12)

Thathi (18h)

Del Feliz (20h)

Sexta-feira (16/12)

Gab Ferruz (18h)

Filhos de Jorge (20h)

Sábado (17/12)

Stripulia (Animação infantil) (17h)

Samba Maria (18h)

Margareth Menezes (20h)

Domingo (18/12)

Viola de Doze (18h)

Adelmario Coelho (20h)

Serviço

O quê: 13ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária

Onde: Parque Costa Azul, em Salvador

Data: 14 a 18 de dezembro

Horário: das 14h às 22h (Quarta e Quinta) e de 10h às 22h (Sexta a Domingo)

Entrada gratuita

