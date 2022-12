Feira Viver Sustentável chega ao bairro da Graça em dezembro

Foto: Reprodução / Google Street View

A Feira Viver Sustentável chega ao bairro da Graça, em Salvador, nos dias 10 e 11 de dezembro. O evento especial de Natal é realizado na Igreja do bairro e tem como principal objetivo unir movimentos sustentáveis e de economia solidária em um só lugar – oferecendo para o público um bem estar espiritual, social, alimentação saudável, a cultura e cidadania.

O projeto desenvolvido pela Ação da Cidadania – Comitê Salvador promove diversos espaços onde o público poderá participar vivenciando ativamente todos seguimentos da sustentabilidade e do bem estar. Além disso, as pessoas podem participar de rodas de conversa, bazar da igreja, brincadeiras com as crianças e muito mais.

Serviço

O que: Feira Viver Sustentável

Feira Viver Sustentável Onde: Igreja da Graça (Av Princesa Leopoldina, nº133)

Igreja da Graça (Av Princesa Leopoldina, nº133) Quando: 10 e 11 de Dezembro, das 11h às 20h

10 e 11 de Dezembro, das 11h às 20h Quanto: Gratuito

