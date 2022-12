Feirão Serasa Limpa Nome será finalizado em poucos dias; veja como participar

O Feirão Limpa Nome é uma ação de renegociação de dívidas, promovida pela Serasa, que tem como objetivo combater os casos de inadimplência no país. Os interessados poderão negociar seus débitos por meio dos canais digitais da instituição até a próxima segunda-feira, dia 5 de dezembro.

Segundo informações da instituição, as dívidas atuais somam o total de R$ 295 bilhões, o que equivale ao valor de R$ 4,3 mil por cada pessoa.

A saber, os negativados que desejam negociar as suas dívidas, têm a opção de realizarem o pagamento via Pix. De acordo com a Serasa, aqueles que optarem pelo pagamento nessa modalidade, terão o CPF liberado em até 24h.

As negociações podem ser feitas com mais de 260 empresas, entre bancos, varejistas, entre outros setores. Dentre elas estão: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Banco BV, Riachuelo, Magazine Luiza, Claro, Tim, Vivo, Havan e Sky.

Feirão Serasa Limpa Nome

O Feirão Serasa Limpa Nome ajudou, desde o ano de 2021, cerca de 7,3 milhões de cidadãos a quitarem as suas dívidas, concedendo mais de R$ 15,7 milhões em descontos.

Na edição atual, os inadimplentes poderão parcelar as dívidas em até 72 vezes, bem como descontos de até 99% nos valores em aberto. É importante salientar que o percentual da redução do valor varia de acordo com cada empresa.

Empresas que estão participando do Feirão Limpa Nome

Confira abaixo algumas instituições que estão participando da ação e o percentual de desconto de cada empresa:

Claro com 95% de desconto;

Magalu com 95% de desconto;

Bradesco Cartões com 95% de desconto;

TIM com 91% de desconto;

Digio com 85% de desconto;

Riachuelo com 80% de desconto;

Havan com 70% de desconto;

SKY com 70% de desconto.

Como saber se estou negativado?

São três as entidades principais que cadastram os consumidores que estão com o nome sujo, sendo a Serasa, Boa Vista SCPC e o SPC Brasil. Cada uma delas possui informações de determinadas empresas, neste sentido, a consulta deve ser realizada em todos os canais disponíveis.

Serasa:

Pelo site da Serasa;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

Por telefone, pelo número 0800 591 1222.

Boa Vista SCPC:

Pelo site do Boa Vista SCPC;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

SPC Brasil:

Pelo site do SPC Brasil;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

Como limpar seu nome no Feirão Serasa?

Como já mencionado, o Feirão Limpa Nome ficará disponível até o dia 05 de dezembro de 2022, prevendo negociações em mais de 260 empresas. O procedimento pode ser realizado em poucos passos. Veja como abaixo:

Acesse o portal da Serasa; Clique em “Consultar CPF”; Informe CPF e clique em “Continuar”; Informe a senha e continue. Quem não tiver uma conta, pode se registrar gratuitamente na plataforma; Selecione a opção “Ver ofertas”. Você poderá ver todas as suas dívidas atrasadas e negativadas junto às empresas parceiras, bem como as condições oferecidas por cada uma delas; Selecione a dívida que você quer renegociar; Escolha uma das opções de renegociação; Selecione a forma de pagamento. Nessa edição do Feirão Serasa, você pode limpar seu nome pagando o débito via Pix, basta copar a chave Pix e copiar no app do seu banco; Clique em “Fechar acordo”.

Por fim, é válido salientar que as negociações poderão ser feitas durante todo o período da campanha. Caso a empresa com a qual você tenha alguma dívida não esteja na lista da Serasa, consulte outro dia para verificar se já foi incluída. lista será atualizada com frequência.