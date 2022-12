Feriadão de Nossa Senhora altera serviços em Salvador

Foto: Bruno Concha/Secom

Em função da celebração religiosa em homenagem a Nossa Senhora de Conceição, padroeira da Bahia, festejada nesta quinta-feira (8), os setores administrativos e alguns serviços da Prefeitura de Salvador tiveram funcionamento somente até esta quarta(7). O retorno está previsto para a segunda-feira (12). No entanto, os serviços essenciais serão mantidos para garantir o funcionamento da cidade. Confira abaixo

Trânsito

Para a celebração em louvor a Nossa Senhora da Conceição, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) montou uma operação especial para orientar condutores, pedestres e passageiros. A operação ocorrerá das 5h às 19h e a atuação dos agentes e a sinalização também será intensificada na região do evento.

Serão instaladas barreiras fixas, móveis e progressivas em diversas vias do Comércio, onde acontece a tradicional procissão. Os motoristas que trafegarem pela Avenida da França com destino à Cidade Alta, podem usar como desvio a Rua da Bélgica, Avenida Estados Unidos, Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins e Ladeira da Montanha. Já os condutores que desejam seguir para a Cidade Baixa têm como opção utilizar a Ladeira do Gabriel e Ladeira dos Aflitos.

Cultura

A Casa do Benin, o Espaço Cultural da Barroquinha, o Teatro Gregório de Mattos (TGM) e espaços Boca de Brasa não funcionarão na quinta-feira, mas retomam a programação no dia seguinte (9).

O museu Cidade da Música também não funcionará na quinta-feira, devido à procissão da padroeira, realizada no Comércio. Os demais espaços geridos pela Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), que são o Pierre Verger da Fotografia Baiana, Carybé das Artes, Casa do Carnaval e Casa do Rio Vermelho, estarão abertos como de costume, das 10h às 18h.

Prefeitura-Bairro e Simm

As dez unidades administrativas da Prefeitura-Bairro, o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) e SAC do Empreendor funcionam até esta quarta-feira, com retorno na segunda.

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibilizará uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na região da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia para atender possíveis ocorrências. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionarão durante 24h.

Preservação do patrimônio

A Guarda Civil Municipal (GCM) atuará com um efetivo aproximado de 25 agentes para garantir a realização do evento festivo em alusão à padroeira. Parte desse efetivo irá trabalhar em apoio à Secretaria de Ordem Pública (Semop) na varredura e ordenamento dos permissionários na noite que antecede os festejos. Duas viaturas serão utilizadas neste serviço.

Os demais agentes da GCM atuarão nos demais dias em apoio aos demais órgãos municipais e promovendo a segurança e manutenção da ordem pública, com quatro viaturas em pontos estratégicos da capital baiana.

Salvamar

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) atuará normalmente no feriado e seguirá orientando os banhistas que estiverem na orla da capital baiana. Atuam aproximadamente 90 profissionais distribuídos entre 30 a 35 postos no trecho que vai da praia Jardim de Alah até Ipitanga.

Ordenamento de ambulantes

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) vai empregar 50 agentes de fiscalização no percurso da festa de Conceição da Praia, das 8h às 18h, orientando os comerciantes ambulantes no uso do espaço público. As equipes seguem com atividades também aos finais de semana.

Assistência social e esportes

Os serviços oferecidos através da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre) que irão funcionar no feriadão são a abordagem social, benefícios eventuais (auxílio funeral) e o acolhimento institucional nas unidades. O Cadastro Único estará fechado na quinta-feira e funcionará na sexta-feira apenas para os atendimentos já agendados.

O Complexo Tenístico da Boca do Rio, Estação Cidadania Itapuã / Ginásio Armindo Biriba e a Arena Pronaica não irão funcionar com as atividades do projeto, mas os espaços estarão abertos ao público.

Fiscalização

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) vai intensificar as ações de fiscalização de publicidade e poluição sonora no trecho que compreende as celebrações pela padroeira da Bahia. Nos demais dias, atuará em esquema de plantão e as denúncias poderão ser feitas através do Fala Salvador, no número 156 ou site, ou ainda pelo aplicativo Poluição Sonora Salvador.

Transporte

O transporte coletivo por ônibus funcionará com frota de feriado e a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) disponibilizará frota reguladora nas estações. Na quinta-feira (8), o Elevador Lacerda funcionará das 7h às 19h e a tarifa neste dia não será cobrada aos usuários do ascensor. Nos demais dias segue o funcionamento normal.

