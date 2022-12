Feriado do Natal deve ser de chuva e muitas nuvens em Salvador

Início da manhã na sexta-feira (14) (Foto: Reprodução / TV Bahia)

O feriado do Natal deve ser de chuva e céu com muitas nuvens em Salvador e Região Metropolitana. Segundo o Instituto Nacional de Mereologia (Inmet), a previsão é de chuva para véspera da festa natalina.

As temperaturas variam entre 24°C e 29°C, com possibilidade de chuva a 95%. Também que o nível de chuvas seja de 20mm por hora ou até 50mm por dia, com ventos intensos de até 60km por hora.

No domingo (25), o céu é de muitas nuvens com chuvas isoladas. As temperaturas deverão variar entre 24°C (mínima) e 30°C (máxima). Há 30% de chance de chuvas e o valome pode chegar a 7mm.

Em Lauro de Freitas, a previsão é a mesma. No entanto, as temperaturas ficam entre 25°C e 29°C. Já em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, as máximas podem chegar a 30°C e o tempo segue com nuvens e chuvas isoladas.

Interior do estado

Em Barreiras, no oeste bahiano, o Inmet emitiu alerta laranja, o que significa perigo de chuvas intensas e ventos fortes com velocidade entre 60 a 100km/h. A previsão é de chuva durante todo o dia, com trovoadas. A temperatura varia entre 25°C e 28°C, e umidade máxima em até 90% no feriado.

Em Luís Eduardo Magalhães na região sudoeste, os termômetros vão marcar 8°C de mínima e 24°C , no domingo a temperatura mínima é de 17°C.

Em Itabuna, na região sul, o céu permanece com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas no fim de semana.

