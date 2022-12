FÉRIAS: Conheça os fatores que podem te deixar DOENTE e como evitá-los

Final do ano chegou e tudo o que a maioria das pessoas mais desejam é a tão sonhada férias. Seja o seu início em dezembro ou em janeiro no ano seguinte, este é o momento para descanso, curtir a família e até mesmo viver novas experiências em diferentes lugares.

No entanto, é incrível como existem pessoas que passam o ano inteirinho com uma excelente imunidade, mas adoecem quando chegam as férias. Você sabe o motivo disso acontecer?

Doente nas férias, e agora?

Você já passou o ano inteiro com a saúde excelente e adoeceu apenas nas suas tão sonhadas férias?

Bom… existem vários fatores que influenciam na baixa da imunidade durante este período do ano. Por isso, selecionamos os principais motivos que podem te deixar doente e como você pode evitá-los. Confira a seguir.

1 – Mudança na rotina

Definitivamente, o que mais muda na sua vida durante as férias é a sua rotina. Se você vai viajar, pode enfrentar noites mal dormidas e mesmo privação de sono durante o seu transporte. Além disso, a alimentação também pode mudar (e geralmente é o que acontece).

Toda a mudança durante este período faz com que o seu corpo aumente a produção de cortisol, o hormônio do estresse. Assim, o seu sistema imunológico tende a ficar comprometido.

Uma das formas de evitar o aumento do cortisol é dedicar um tempo às atividades que liberem os hormônios de prazer no organismo. Por isso, separe um tempo para meditar, caminhar, tomar uma café devagar ou ouvir a CONFIRA favorita.

Atividades relaxantes desaceleram o ritmo acelerado do estresse e podem te ajudar a melhorar o sistema imunológico.

2 – Meios de transporte públicos

Se você vai viajar nas férias, muito provavelmente irá necessitar de um transporte público, seja um avião, ônibus ou mesmo um uber. Sendo assim, ficará muito mais exposto a bactérias e vírus, como o da gripe, por exemplo, que circula livremente por todos os lugares.

Por isso, é fundamental manter-se atento à higienização das mãos. Se for passar muito tempo fora, leve um álcool em gel para limpeza rápida. Além disso, o uso de máscaras em alguns lugares pode ser imprescindível.

3 – Exagerar no sol

O sol é uma excelente fonte de vitamina D. No entanto, a exposição exagerada ao sol pode te fazer adoecer. Então, caso você tenha planejado passar as férias em lugares de sol quente, como na praia, não esqueça da proteção.

Passar protetor solar 30 minutos antes da exposição solar é fundamental para proteção. Além disso, é muito importante lembrar de reforçar essa proteção ao longo do dia.

Dessa forma, você estará protegido não apenas contra insolação, mas também contra problemas mais graves, como o câncer de pele.

4 – Exagerar na bebida

Não há dúvidas de que a bebida causa consequências no corpo das pessoas, ainda mais quando consumida de forma exagerada. Portanto, é importante também se atentar para este fator durante as férias.

Normalmente, as pessoas aproveitam para se divertir e beber a vontade neste período, uma vez que estão livres do compromisso do trabalho. Mas se divertir com segurança é fundamental para a sua saúde e para evitar ficar doente durante o período mais esperado do ano.

5 – Se culpar por estar de férias

Você deve ter achado estranho, mas, de fato, existem pessoas que se culpam por estarem de férias. Se você é um profissional autônomo, muito provavelmente já passou por isso.

A sensação de que você precisa estar trabalhando a todo momento e que tudo vai dar errado se você parar por alguns dias pode ser constante. E isso pode te fazer adoecer. Fatores emocionais e psicológicos influenciam de forma significativa o seu trabalho e a sua qualidade de vida.

Por isso, lembre-se de que uma pausa é sempre necessário para que você volte com as forças revigoradas na próxima temporada. Não se cobre tanto e não se culpe por tirar alguns dias de descanso.