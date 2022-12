Fernanda Lima anuncia que vai sair da TV Globo em 2023: ‘Livre’

Foto: Reprodução / TV Globo

A atriz e apresentadora Fernanda Lima entrará no novo ano cheia de novas expectativas. É que a ex-comandante do ‘Amor & Sexo’ anunciou que não vai renovar o contrato com a TV Globo que chegará ao fim em janeiro de 2023. A esposa de Rodrigo Wilbert está na empresa há 18 anos.

“Não sei o que será do futuro, eu quero deixar um pouco livre, quero estudar um pouco. Também o meu contrato com a Globo encerra em janeiro. Vem aí um mundo mais livre, onde eu, provavelmente, não vou estar contratada. Então, acho que pode ser bom também, deixar um pouco sem saber o que vai rolar”, disse a atriz segundo o portal iG Gente.

Além do ‘Amor & Sexo’, Fernanda participou de novelas, como “Bang Bang”, “Beleza Pura”, e “Pé na Jaca”. Ela ficou à frente de programas musicais como “Superstar” e “Popstar”. Ela também participou de quadros do “Fantástico”, “Vídeo Game” e “Criança Esperança”.

Durante o episódio de despedida do programa “Bem Juntinhos”, do GNT, Fernanda Lima confessou que a vida sexual com Rodrigo Hilbert voltou ao eixo. “Estou descansada e transando novamente. Tem 7 dias que minha filhota passou a dormir a noite toda, saiu da cama compartilhada e deu a chance do Rodrigo voltar pra nossa cama de casal. Ou seja, vida nova de novo depois de 3 anos”, disse ela.

