Festa de N. S. da Conceição da Praia reúne fiéis em Salvador

A Padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia, é celebrada nesta quinta-feira, 8 de dezembro. Com o tema “Olha a estrela, invoca Maria, Nossa Senhora da Conceição da Praia, Padroeira da Bahia”, a Basílica Santuário que fica no bairro do Comércio reúne devotos e fiéis desde o início da manhã.

As homenagens começaram com fogos na alvorada e missas às 05h e às 06h. As próximas celebrações estão previstas para às 7h30, às 12h30, às 14h, às 15h30 e às 17h.

O ponto alto dos festejos será a missa presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, às 9h. Em seguida, a tradicional procissão passará pelas principais ruas do bairro Comércio, retornando para a Basílica – onde os fiéis recevem a bênção com o Santíssimo Sacramento. O cortejo terá a presença das imagens de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Deus Menino, Santa Bárbara, Senhor do Bonfim e São José

Por dois anos, a missa campal e a procissão não aconteceram por causa da pandemia da Covid-19. Em 2021, foi realizada apenas uma carreata pela região da Cidade Baixa, além de missas na basílica que fica no bairro do Comércio. No entanto, a entrada na igreja foi restrita a 400 pessoas com uso de máscara obrigatório.

