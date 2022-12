Festa de Santa Bárbara: programação religosa está mantida

Foto: Amando Oliveira / Divulgação

A tradicional programação religiosa em homenagem à Santa Bárbara, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, está mantida. Os festejos começaram na quarta-feira (30) e seguirão até sábado (3), sempre às 18h. Por causa do jogo do Brasil na Copa do Mundo, não haverá missa na sexta (2).

No dia 4 de dezembro, data principal, dedicada à santa pelo calendário litúrgico do Vaticano, a solene festa terá programação a partir de 5 horas da manhã com uma alvorada. Às 6 horas, haverá repique dos sinos da Igreja do Rosário dos Pretos. Às 8 horas, uma missa campal será realizada no Largo do Pelourinho. Em seguida, a procissão ganha as ruas do Centro Histórico de Salvador. O evento é aberto ao público.

Corpo de Bombeiros

Os Bombeiros da Bahia anunciaram na quarta-feira (30) o cancelamento da edição deste ano da tradicional festa em homenagem a Santa Bárbara, que normalmente é produzida pela corporação em Salvador no dia 4 de dezembro.

Em nota, a instituição informou que a decisão foi tomada diante do novo decreto que obriga o retorno do uso de máscaras, além da orientação para que os cidadãos evitem aglomeração, por causa do aumento de casos de Covid-19 no estado.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros Militar, apesar da suspensão da festa e da missa, as mil quentinhas que normalmente são distribuídas na data serão entregues a pessoas em situação de rua, em pontos estratégicos da cidade, como vem acontecendo desde o início da pandemia.

