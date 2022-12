Festa Literária de Itaetê reúne escritores entre 8 e 11 de dezembro

Foto: Reprodução / Google Street View

A Feira Literária de Itaetê, a Flitê, reúne escritores e amantes de literatura entre os dias 8 e 11 de dezembro, na Chapada Diamantina. Com o tema Etnicidade e Diversidade, o evento presta uma homenagem à poetisa Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras escritoras negras do Brasil e considerada uma das mais importantes escritoras do país.

A curadoria da feira tem Alexandre de Jesus à frente, e a coautoria é de Ester Figueiredo. Segundo a organização da Flitê, a programação contém diálogos étnicos, exposições, cortejo, circuito literário, espetáculos teatrais e musicais, oficinas, performances artísticas, exposição de venda de livros e cordéis e muito mais.

Alguns dos nomes confirmados são Lívia Natália, Valdeck Almeida de Jesus, Domingos Ailton, Eliane Nardoto, Luz Marques, Rita Queiroz, Maria José Matos, Gleice Ferreira, O Velho Viajante, Jorge Washington, Luciana Moreno, Rebeca Tárique e Zulu Araújo, dentre outros.

Programação detalhada você confere na página oficial do evento neste link.

