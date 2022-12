Festival Borogoday tem programação até sábado (3) na Bahia

Foto: Lu Dutra

A terceira edição do Borogoday, evento dedicado ao empreendedorismo brasileiro, está com programações presenciais até o sábado (3). O evento reúne 80 profissionais e empreendedores brasileiros na Gamboa do Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé, em Cairu, cidade no baixo sul da Bahia.

Além disso, e vento disponibiliza uma extensa programação on-line, com mais de 120 palestras gratuitas. O material pode ser através do aplicativo Transcritiva ou na Borogoteca. No espaço do evento, estarão disponíveis 15 bangalôs de diferentes locais do Brasil.

O Borogoday busca valorizar a criatividade brasileira através das pessoas, territórios e negócios. Para isso, o evento potencializa os profissionais e empreendedores brasileiros. Nesse sentido, as palestras abordam temas em todo da independência emocional e intelectual, assim como independência financeira, profissional e física.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.