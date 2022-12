Festival Capital Afro tem programação especial para o Dia Nacional do Samba

Foto: Divulgação

A programação do Festival Capital Afro para a sexta-feira (2), Dia Nacional do Samba, está com uma cara especial em homenagem a data. O evento acontece no Largo Terreiro de Jesus, no Centro Histórico, das 18h às 21h. Todas as apresentações tem entrada gratuita.

O festival receberá nomes do Samba para celebrar este estilo musical que também é herança da cultura afro-brasileira e patrimônio nacional. Estarão presentes o grupo Ohana, formado por mulheres e que apresentaram um repertório que mistura sambas antigos e contemporâneos.

O Samba Fogueirão, uma das mais tradicionais bandas de samba junino de Salvador, também se apresentará no evento. A cantora Gal do Beco, conhecida como a dama do samba na capital, também faz parte do evento, bem como o projeto Irmãos no Couro.

