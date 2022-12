Festival de Coros e Pôr do Sol movimentam Penedo Luz 2022

Secom PMP

A programação do Penedo Luz movimentou o final de semana com a 20ª edição do Festival de Coros e Pôr do Sol, na orla do Barro Vermelho, este promovido em parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas.

O trabalho conjunto entre as Secretarias de Cultura do estado e do município levou para ao primeiro bairro de Penedo um espetáculo diversificado no domingo, 11, com abertura da quadrilha junina do Mestre Zinho.

Em seguida, Igbonan Rocha botou o Samba de Nêgo no palco instalado no espaço revitalizado pela Prefeitura de Penedo, encerrando com a cantora Marcella Peixoto.

Nas noites de sexta (09) e sábado (10), as atrações do Penedo Luz estavam no Largo da Igreja São Gonçalo, onde foi realizada a 20ª edição do Festival de Coros.

O Imperial Coro do Penedo e grupos de canto de coral de Recife-PE, Maceió-AL e Aracaju-SE apresentaram repertório com músicas sacras, do folclore brasileiro e canções populares.

Na próxima quarta-feira, 14, a Secretaria de Cultura de Penedo realiza a chegada do Papai Noel de forma inovadora, no porto das balsas no final da tarde, com muitas atrações para a criançada.

Fotos Festival de Coros – Secom PMP

Fotos Pôr do Sol – Secult Alagoas