Festival de Música Educadora FM terá tributo a Gal Costa

A noite de premiação do 20º Festival de Música da Educadora FM acontece neste domingo (11), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. A artista homenageada deste ano é Gal Costa e, no palco, estarão juntos os jurados do Festival: Mariene de Castro, Illy, Ricardo Castro e Gabi Guedes. O evento terá início às 19h e será transmitido ao vivo pela TVE, Rádio Educadora FM e redes sociais.

O Tributo a Gal Costa com sucessos da carreira da artista terá na voz as cantoras Mariene de Castro e Illy, acompanhadas do multi-instrumentista Gabi Guedes e do Maestro Ricardo Castro, que fazem uma apresentação marcada pela emoção.

O show tem direção musical de Jordi Amorim e a banda será formada por Nino Bezerra, Jelber Oliveira e Marcos Santos, músicos da cena instrumental baiana.

Os ingressos serão disponibilizados a partir desta segunda-feira (05), R$ 10 (inteira), na bilheteria do TCA. O público deverá apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 na entrada do evento, que será transmitido ao vivo pela Rádio Educadora FM e pela TVE para toda a Bahia.

Realizado pelo Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB), o 20º Festival de Música Educadora FM conta com o apoio do TCA, e tem produção da Íris Produções.

Serviço

Tributo a Gal Costa no 20º Festival de Música Educadora FM

Quando: 11 de dezembro, às 19h

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA)

Valor: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

