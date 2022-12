Festival de teatro apresenta espetáculo sobre realidade de mulheres detentas

Foto: Guto Muniz

A 14ª edição do Festival Internacional Latino-Americano de Teatro da Bahia (FilteBahia) acontece em Salvador entre 9 e 18 de dezembro. Destaque da programação do evento, o espetáculo “Banho de Sol” acontece no Teatro Gregório de Matos, nos dias 17 e 18 de dezembro, às 19h.

A peça é idealizada pelo grupo mineiro Zula Cia de Teatro, e foi inspirado nas atividades realizadas por artistas e professores de teatro em um complexo penitenciário feminino. Durante um ano, os profissionais e as mulheres trocaram experiências durante as duas horas de banho de sol na rotina das detentas.

Foto: Guto Muniz

Nesse sentido, o objetivo do espetáculo “Banho de Sol” é convidar o público a olhar essa experiência através da arte e desconstruir preconceitos e humanizar a realizada dessas mulheres. Os ingressos para assistir à peça estão disponíveis no Sympla com valores entre R$10 (meia) e R$20 (inteira).

FilteBahia 2023

O festival será realizado em seis espaços diferentes de Salvador. Durante os dez dias de evento, acontecerão workshops, lançamentos de publicações das artes cênicas, espetáculos e performances.

Além disso, serão realizados cursos, atividades paralelas como o Colóquio Internacional Cênico da Bahia – CICBAHIA e o Núcleo de Laboratórios Teatrais do Nordeste – NORTEA.

Toda a programação do evento, bem como cursos e workshops oferecidos, podem ser encontrados no site da FilteBahia.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.