Festival de Verão lança videocast com curiosidades sobre a nova edição

Entre as tantas novidades, o Festival de Verão lançou nesta quarta-feira (21), o ‘PodVir FV’. No vídeocast, a apresentadora Michely Santana vai receber semanalmente convidados do meio artístico que devem revelar bastidores e histórias vividas nas diversas edições do evento.

A fim de estrear com pé direito, o primeiro episódio da atração conta com as participações de Gabriela Gaspari, head do FV23, Zé Ricardo, diretor artístico do evento e também do repórter, Lucas Salles.

Para esta edição, o ‘FV’ traz como tema “Somos Mundo”, que visa abordar o conceito de diversidade, liberdade, inclusão e conexão. Sobre o assunto, Zé Ricardo destacou que uma das principais missões do evento é conectar as pessoas de maneira única.

“A música pode conectar pessoas de maneira ímpar. A busca pelos encontros foi alinhar com toda a narrativa do Festival, que tem projeto social, ambiental, que tem a Bahia levando toda a sua influência para todos os lugares do mundo e também recebendo desses lugares […] nós, enquanto indíviduos somos um universo. Os encontros musicais são a grande porta para a gente falar disso”, disse ele.

Gabriela Gaspari, por sua vez, afirmou que “viver o ineditismo” são palavras de ordem para aqueles que irão ao festival.: “O Festival de Verão volta em 2023 se colocando no protagonismo como um dos maiores festivais do país. Queremos trazer nos dias 28 e 29 de janeiro o ineditismo. Aquela sensação de que se aquela pessoa não estiver no evento ela nunca mais verá um show daquele”. Assista ao episódio completo [acima]

Foto: Reprodução / Redes sociais

O Festival de Verão Salvador ganha um novo formato em 2023 e volta a acontecer no Parque de Exposições. Serão dois dias de festa, 28 e 29 de janeiro de 2023, com mais de 30 atrações que se apresentação em dois palcos principais não simultâneos. Os ingressos estão sendo vendidos no site do Sympla e custam a partir de R$ 80.

Vale relembrar que a grade da nova edição do Festival de Verão conta com artistas como Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Ludmilla, Carlinhos Brown, Gilberto Gil, Duda Beat, Olodum, Gloria Groove entre vários outros. Veja abaixo:

Sábado – 28/01

Ivete Sangalo convida Luedji Luna

Gilberto Gil convida Caetano Veloso

Ferrugem convida Xande de Pilares

Criolo convida Ney Matogrosso

Carlinhos Brown convida Duda Beat e ÀTTOXXÁ

Filipe Ret convida Caio Luccas

Margareth Menezes convida Majur e Larissa Luz

Orochi convida Djonga

Domingo 29/01

Ludmilla convida Gloria Groove

Leo Santana

Xamã convida Gilsons

Saulo convida Marina Sena

Bell Marques

BaianaSystem convida Olodum

Luísa Sonza convida Alcione

Jão convida Pitty

Serviço

Festival de Verão Salvador 2023

Quando: 28 e 29 de janeiro

Local: Parque de Exposições de Salvador

Vendas: Sympla

