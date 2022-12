Festival deve gerar mais de sete mil vagas de postos de trabalhos

Foto: Divulgação

O Festival de Verão 2023 deve gerar mais de sete mil vagas de postos de trabalho, com destaque para empresas de reciclagem e sustentabilidade. Os números são estimado pela Bahia Eventos, empresa responsável pelo festival.

Em 2020, última edição do Festival devido à pandemia, foram gerados cerca de seis mil postos de trabalho. Neste ano, com o aumento da grade de atrações e o retorno ao local do Parque de Exposições, na Avenida Paralela, em Salvador, 7.300 vagas de trabalho serão geradas.

Diretora do “Seu evento sustentável”, uma das empresas que vai atuar nos shows no reaproveitamento dos resíduos orgânicos, Leide Laje explica o processo da produção econômica através da sustentabilidade.

“O óleo utilizado na fritura na praça de alimentação vai virar uma matéria prima, vamos reaproveitar para produzir um sabão e detergente, e vender a preço popular”, explica a diretora.

Nos dias do Festival, 28 e 29 de janeiro, cooporativas vão atuar com a separação de materiais como caixas, papeis e latinha, para serem revendidos após o evento.

“A ideia é que o pessoal curta os shows, mas que saiba que os catadores e as catadoras estão no festival recebendo o material para dar o destino correto, que não é os aterros sanitários, mas a indústria de recicláveis para diminuir os impactos ambientais”, explica a Michele Almeida, presidente de uma das coorporativas que vai atuar com 50 catadores.

Sobre o Festival de Verão 2023

Os ingressos para o evento que acontece nos dias 28 e 29 de janeiro no Parque de Exposições, estão à venda no Sympla e custam a partir de R$ 70.

A nova edição será realizada em um novo formato, com 16 shows divididos em dois palcos principais não-simultâneos.

O público poderá aproveitar as apresentações de mais de 20 artistas, que se dividem em duplas, misturando ritmos e apresentando feats nunca vistos. Confira abaixo a lista de shows e quais artistas se apresentam nos dois dias de evento:

Sábado – 28/01

Ivete Sangalo convida Luedji Luna

Gilberto Gil convida Caetano Veloso

Criolo convida Ney Matogrosso

Orochi convida Djonga

Carlinhos Brown convida Duda Beat e Àttooxxá

Ferrugem convida Xande de Pilares

Margareth Menezes convida Majur e Larissa Luz

Felipe Ret e Caio Luccas

Domingo – 29/01

Xamã convida Gilsons

Jão convida Pitty

Ludmilla convida Glória Groove

Saulo convida Marina Sena

Luísa Sonza convida Alcione

BaianaSystem convida Olodum

Léo Santana

Bell Marques

