Festival Virada Salvador anuncia nova atração; confira grade

Foto: Reprodução / Redes sociais

A prefeitura de Salvador anunciou nesta segunda-feira (19), o cantor Dilsinho como nova atração para o Festival Virada deste ano. O evento acontecerá de 28 de dezembro a 1º de janeiro na Arena Daniela Mercury, tendo a orla da Boca do Rio como cenário. Ao todo são 36 atrações e mais de 70 horas de música.

Entre os dias 28 e 31 de dezembro, os portões abrem a partir das 16h. Os shows começam às 19h no dia 28, e 18h nos dias 29, 30 e 31. No dia 1°, os “portões” abrem às 15h e os shows começam às 16h.

O considerado “príncipe do pagode” vai trazer todo o romântismo do pagode no segundo dia de evento. “Os melhores artistas do mercado nacional estarão aqui e Dilsinho chega pra abrilhantar ainda mais nossa programação”, disse o presidente da Saltur, Isaac Edington.

Ele entra no lugar de Gusttavo Lima que estava confirmado no evento. A saída do ‘Embaixador’ ainda não foi explicada.

A nova edição do evento também trará novidades como palcos simultâneos, transmissão no Youtube, duas rodas gigantes, tirolesa, carrossel, discovery, uma feira de artesanato e também uma vila gastronômica.

Os ingressos para o camarote do evento já estão à venda. Eles podem ser comprados on-line. A pista tem entrada gratuita.

Confira abaixo as atrações que estarão no Festival da Virada:

28 de dezembro

Bloco afro Ilê Aiyê

Bell Marques

Nattan

É o Tchan

Ivete Sangalo

Tarcísio do Acordeon

29 de dezembro

DJ Alok

Dilsinho

Rafa e Pippo

Xand Avião

Parangolé

Simone Mendes

30 de dezembro

Durval Lélys

Jorge & Mateus

Psirico

Mari Fernandez

Vítor Fernandes

Thiago Brava

31 de dezembro

Cláudia Leitte (faz a contagem regressiva)

Lincoln

Léo Santana

Wesley Safadão

João Gomes

Zé Vaqueiro

Thiago Aquino

1º de janeiro

Daniela Mercury

Saulo

Olodum

Timbalada

Danniel Vieira

La Fúria

