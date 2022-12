Festival Virada Salvador chega ao terceiro dia

O terceiro dia do Festival Virada Salvador acontece nesta sexta-feira (30), na Arena Daniela Mercury, no Centro de Convenções, na Boca do Rio. O evento, promovido pela prefeitura, contará ao todo cinco dias de festa e mais de cinquenta artistas divididos em dois palcos.

Artistas como Xanddy Harmonia, Jorge e Mateus, É O Tchan e Mari Fernandez sobem ao palco do evento. Cortejo Afro, Thiago Brava, Psirico e Vitor Fernandes também são atrações da festa nesta sexta. O festival segue até 1º de janeiro.

Confira fotos do terceiro dia:

Foto: Ednaldo Pinto / Ag Haack Foto: Ednaldo Pinto / Ag Haack Foto: Jefferson Peixoto / Ag Haack Foto: Ednaldo Pinto / Ag Haack Foto: Ednaldo Pinto / Ag Haack

