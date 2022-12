Festival Virada Salvador contará com esquema especial de saúde

Foto: Bruno Concha/ Secom

O público que for se divertir no Festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, a partir de quarta-feira (28), terá à disposição um esquema especial de atendimento de saúde.

Com o objetivo de garantir a assistência ao público, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) instalará dois módulos com um total de 30 leitos equipados com suporte avançado de vida e com equipes compostas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Ao todo, mais de 280 colaboradores estarão envolvidos nos cinco dias de festa, e segundo a SMS, o atendimento contará ainda com seis ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) para o suporto no local.

Além de um reforço da equipe do Pronto Atendimento Alfredo Bureau, no Marback, para auxiliar nos casos que demandarem avaliação com especialistas ou exames complementares.

“Estamos montando uma megaestrutura para assegurar uma assistência qualificada às possíveis ocorrências que possam acontecer durante a festa. Nossos módulos são equipados para atender desde demandas simples até prestar o primeiro atendimento a casos de alta complexidade que necessitam de rápida intervenção médica”, destaca o secretário da SMS, Decio Martins.

Fora da festa, outros 16 postos de urgência e emergência 24 horas do município (entre UPAs e Pronto Atendimentos) e o Samu 192 funcionarão todos os dias, servindo de retaguarda para as ocorrências de maior complexidade.

