Festival Virada terá parque de diversões e arena gamer; veja mapa

Foto: Divulgação

Além das 36 atrações e 70 horas de música, o Festival Virada Salvador terá áreas de lazer para o público. Serão montados no Centro de Convenções, na Boca do Rio, na orla de Salvador, rodas gigantes, uma vila gastronômica, pistas de skates e uma arena gamer.

Além das rodas gigantes, o Festival terá um espaço denominado “Divertilândia”, com carrosel e discovery. Haverá também Food Trucks no local. A estrutura contará com banheiros químicos e também climatizados, dois postos de saúde e um conselho tutelar.

Confira o mapa abaixo:

Foto: Divulgação

Esquema de transporte

Algumas mudanças serão colocadas em operação no transporte público da capital baiana durante o Festival Virada Salvador, que celebra o réveillon na cidade. As informações foram divulgadas pela prefeitura nesta segunda-feira (26). O evento começa na quarta (28) e segue até o domingo (1º).

Entre as alterações, está a ampliação da frota e das linhas de ônibus que atendem a região da Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio, o de a festa será realizada. Ao todo, segundo a prefeitura, serão 231 coletivos, sendo que 95 são extras. Já os micro-ônibus serão 215.

Ao longo desses cinco dias, serão 22 linhas de coletivos, sendo que 15 são regulares, 4 reguladoras de estações e 3 criadas especialmente para o evento. Nos dias de shows até a madrugada, o transporte público na região vai operar até as 6h.

Para atender ao público do festival, 3 pontos serão criados nas proximidades da arena. Eles ficaram instalados nos seguintes locais:

Restaurante Yemanjá (ambos sentidos)

Praça Osório Villas Boas (sentido Itapuã)

Após Multishop (sentido Pituba)

Além disso, segundo a prefeitura, um ponto de táxi e mototáxi e estacionamentos para bikes também serão instalados na região. Quem optar pelo meio de transporte ecológico também poderá optar pelo serviço Bike Salvador, que tem duas estações na área: uma no Parque dos Ventos e outra no Centro de Convenções.

Festival Virada

O evento acontecerá de 28 de dezembro a 1º de janeiro na Arena Daniela Mercury, tendo a orla da Boca do Rio como cenário. Ao todo são 36 atrações e mais de 70 horas de música.

Entre os dias 28 e 31 de dezembro, os portões abrem a partir das 16h. Os shows começam às 19h no dia 28, e 18h nos dias 29, 30 e 31. No dia 1°, os “portões” abrem às 15h e os shows começam às 16h.

A nova edição do evento também trará novidades como palcos simultâneos, transmissão no Youtube, duas rodas gigantes, tirolesa, carrossel, discovery, uma feira de artesanato e também uma vila gastronômica.

Os ingressos para o camarote do evento já estão à venda. Eles podem ser comprados on-line. A pista tem entrada gratuita. Veja como será o esquema de segurança do Festival clicando aqui. Confira também todas as atrações do palco Brisa acessando aqui.

Confira abaixo as atrações que estarão no Festival da Virada:

28 de dezembro

Bloco afro Ilê Aiyê

Bell Marques

Nattan

Gusttavo Lima

Igor Kannário

Ivete Sangalo

Tarcísio do Acordeon

29 de dezembro

DJ Alok

Dilsinho

Rafa e Pippo

Xand Avião

Parangolé

Filhos de Gandhy

Simone Mendes

Durval Lelys

30 de dezembro

Cortejo Afro

Jorge & Mateus

Xanddy Harmonia

Psirico

Mari Fernandez

Vítor Fernandes

Thiago Brava

É O Tchan

31 de dezembro

Malê Debalê

Cláudia Leitte (faz a contagem regressiva)

Lincoln

Léo Santana

Wesley Safadão

João Gomes

Zé Vaqueiro

Thiago Aquino

1º de janeiro

Daniela Mercury

Saulo

Olodum

Timbalada

Danniel Vieira

La Fúria

