Fez um PIX POR ENGANO? Saiba como agir nessa situação

O Pix fez um sucesso imenso entre os brasileiros desde que a nova modalidade de envio de dinheiro foi lançada pelo Banco Central. Porém, algumas pessoas já fizeram um Pix por engano e não souberam como proceder nesses casos.

O Notícias Concursos trará para você, na matéria desta segunda-feira (19), tudo o que deve fazer se acontecer um Pix por engano, ou melhor, se você fizer uma transferência e cair na conta errada. Então, veja quais os cuidados se deve tomar na hora de fazer a transferência. Também vamos te mostrar como proceder no caso de receber um valor indevidamente na sua conta.

O que fazer se acontecer um Pix por engano?

Esse sistema de transações bancárias tem feito sucesso entre a população. Desde que foi lançado pelo Banco Central, o sistema permite que transações possa ser feitas na hora. Porém, ainda ocorre dúvidas de como agir em determinados casos, como, por exemplo, a de uma transação ser feita por engano.

Segundo o Banco Central, não é possível cancelar um pix depois de confirmada a transação, pois ela é feita em tempo real. Sendo assim, só é possível cancelar a transação antes de confirmar a transferência. Por isso, é sempre importante confirmar todos os dados do recebedor antes de dar o ok.

Porém, se ainda assim você fizer um pix por engano, pode negociar com o recebedor a devolução do valor pago. Porém, se a chave for aleatória, a identificação pode ficar um pouco mais difícil.

Nesse caso, a melhor saída é buscar o banco do titular da conta na qual foi feita a transferência. Se caso a pessoa que recebeu a transferência por engano não quiser devolver os valores, a saída será de procurar a Justiça. Segundo a lei, tal situação pode configurar crime de apropriação indébita.

Já, se você recebeu um pix por engano, o mais indicado a fazer é tentar identificar e entrar em contato com a pessoa que fez a transferência para a devolução dos valores. Lembrado que a não devolução pode resultar em crime e processos judiciais.