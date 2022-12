FGTS: Prazo para saque de R$ 1 mil está acabando; veja como pedir

Se você ainda não realizou o saque de até R$ 1 mil do FGTS, saiba que o prazo está acabando. Mas ainda dá tempo de solicitar o seu benefício. Isso porque o prazo vai só até a próxima quinta-feira (dia 15).

Os recursos disponibilizados são do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e todos os trabalhadores podem solicitar o valor disponível. No entanto, segundo dados da Caixa Econômica Federal, milhões de pessoas ainda não movimentaram a quantia.

Quer saber se você tem direito e como solicitar o saque do FGTS extraordinário? Confira todas as informações a seguir!

Quem tem direito ao saque extraordinário do FGTS?

Todos os trabalhadores que tenham saldo disponível na sua conta do Fundo de Garantia podem solicitar o valor de até R$ 1 mil. E isso independe se a conta é ativa ou faz parte das contas inativas do trabalhador.

“O saque extraordinário é para aquelas pessoas que têm o saldo de fundo de garantia em suas contas. Ele pode ser feito através de dois métodos: na Caixa Econômica ou através do aplicativo do FGTS e do Caixa Tem”, explica Marlan Dias, analista de RH e Departamento Pessoal.

O objetivo da operação foi injetar dinheiro na economia, a fim de movimentá-la e auxiliar as famílias brasileiras. O calendário original iniciou os pagamentos no dia 20 de abril, com as pessoas nascidas em janeiro. Assim, os pagamentos foram finalizados em 15 de junho, com os aniversariantes de dezembro.

No entanto, como milhares de pessoas não movimentaram o dinheiro do FGTS disponível, a Caixa Econômica estendeu o prazo para movimentação até o dia 15 de dezembro. Sendo assim, se você tem interesse em sacar o dinheiro extra disponível, tem apenas uma semana para movimentá-lo.

Como solicitar o saque?

Para sacar o FGTS extraordinário, você pode comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal, munido de todos os seus documentos. No entanto, também é possível realizar todo o procedimento de forma online, utilizando apenas o seu celular.

O saque extraordinários do FGTS fica disponível para todos os beneficiários na conta social digital, criada pela Caixa. Esta conta é aberta automaticamente pela Caixa para que todos os cidadãos brasileiros consigam acessar os benefícios do governo.

Para acessar a sua conta, basta baixar o aplicativo Caixa Tem no seu celular. Através do app, você pode realizar diversas transações financeiras, como pagamentos, pix, transferências, recarga de celular e até mesmo solicitação de crédito.

As contas foram criadas de forma automática com as informações já disponíveis no banco de dados da Caixa. Porém, é possível que alguns clientes tenham informações incompletas ou inconsistentes. Neste caso, será necessário comparecer a uma agência bancária para atualizar os dados e ter acesso à sua conta digital.

Sou obrigado a sacar o valor disponível?

Também é possível que o cidadão opte por não sacar o valor do seu FGTS. Neste caso, ele pode informar a sua decisão através do aplicativo FGTS. Assim, o valor não será creditado na conta do Caixa Tem e retornará para o Fundo de Garantia.

Este procedimento também pode ser realizado em uma das agências da Caixa Econômica Federal.

Caso o valor já tenha sido creditado na conta do Caixa Tem do trabalhador, ele também poderá desfazer o crédito por meio do aplicativo até o dia 10 de novembro.

Assim, o prazo final para movimentação dos valores disponível vai até 15 de dezembro de 2022. Caso o trabalhador não realize nenhuma movimentação até esta data, o valor retornará para a sua conta do FGTS de forma automática.