A Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso do Senado, divulgou na última sexta-feira (2) o resultado preliminar das provas objetivas realizadas para os cargos de analista (diversos especialistas), advogado, consultor legislativo e técnico legislativo (policial legislativo), de acordo com informações oficiais da Agência Senado.

FGV divulga resultado preliminar de provas objetivas do concurso do Senado

Os gabaritos das provas, os resultados preliminares e as consultas individuais estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), destaca a recente divulgação da Agência Senado.

Vagas oferecidas no Concurso do Senado

O concurso do Senado oferece 22 vagas imediatas e 980 para formação de cadastro de reserva. No total, foram registradas 83.059 inscrições para todos os cargos. O próximo passo deverá ser a divulgação do resultado provisório da prova discursiva, de acordo com a Agência Senado.

Concursos públicos que possuem informações disponíveis

No site oficial da Fundação Getúlio Vargas (FGV) é possível encontrar informações sobre os seguintes concursos:

Concurso Público para o Senado Federal – Técnico Legislativo – Policial Legislativo;

Concurso Público para o Senado Federal – Analista Legislativo – diversas especialidades;

Concurso Público para o Senado Federal – Analista Legislativo – Registro e Redação Parlamentar;

Concurso Público para o Senado Federal – Advogado;

Concurso Público para o Senado Federal – Consultor Legislativo.

Sobre a FGV Conhecimento

A FGV Conhecimento tem larga experiência na organização e gestão de Exames, Concursos e Avaliações para as diversas instâncias da administração pública e do setor privado, em âmbito nacional, estadual, municipal e internacional, de acordo com informações oficiais.

A partir de sólida tradição de ensino da Fundação Getúlio Vargas, a FGV Conhecimento conta com corpo técnico e acadêmico altamente qualificado, que desenvolve instrumentos avaliativos inovadores.

Princípios, educação e investimento

Seus itens priorizam o domínio de princípios fundamentais e o raciocínio crítico na solução de problemas, valorizando as competências necessárias ao desempenho de funções nas mais variadas áreas de atuação, segundo informa a instituição.

A Unidade investe continuamente em inovação e tecnologia, dispondo de plataformas digitais para a aplicação de Exames, Concursos e Avaliações, além de promover treinamento e capacitação de excelência para seus colaboradores.

Comprometida com a produção e disseminação do saber, a FGV Conhecimento realiza estudos, pesquisas, publicações e ambientação de debates, que contribuem para o direcionamento de políticas públicas no Brasil e no mundo, de acordo com informações oficiais.

Pilares

Segundo informa a FGV Conhecimento, a sua missão é contribuir para a consecução da missão da Fundação Getúlio Vargas de “estimular o desenvolvimento socioeconômico nacional”, a partir de quatro formas complementares:

Por meio de Exames que avaliam o desempenho de estudantes e podem ter como objetivo promover o acesso ao ensino superior, avaliar cursos de graduação ou ainda certificar profissionais para o exercício de determinadas funções.

Por meio de Concursos que selecionam e formam quadros técnicos de excelência para a administração pública, com consequente melhoria da efetividade dessas organizações.

Por meio de Avaliações, que realizam um diagnóstico da educação em seus diversos níveis de ensino e medem os parâmetros de aprendizagem dos estudantes. Seus resultados permitem o desenvolvimento de indicadores que auxiliam na elaboração de políticas públicas educacionais.

Por meio da produção e disseminação do Conhecimento, a partir da geração de bens públicos que contribuem para o desenvolvimento do país, de acordo com informações oficiais.