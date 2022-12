FGV recebe inscrições para Vestibular 2023 via Enem até 6 de janeiro

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) está com o período de inscrição para o Vestibular 2023 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) aberto. De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 6 de janeiro de 2023.

As inscrições devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do site da instituição. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 50, dentro do prazo estabelecido. Veja o passo a passo para a inscrição.

Esse processo seletivo visa o preenchimento de vagas em cursos da FGV ministrados em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília.

De acordo com a instituição, há vagas para os cursos de Administração de Empresas, Administração Pública, Direito, Direito e Administração de Empresas, Direito e Administração Pública, Economia, Relações Internacionais, Matemática Aplicada, Ciências Sociais, Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

Seleção

A classificação dos inscritos no Vestibular 2023 via Enem conta com duas fases para alguns cursos. A primeira fase é o aproveitamento de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde que o candidato tenha optado pelo idioma inglês na prova de “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”. Já a segunda fase consiste em um Exame Oral e só é necessária para alguns cursos.

A FGV também está ofertando vagas para a seleção de novos alunos por meio de exames internacionais e por olimpíadas do conhecimento.

Acesse o site da Fundação para mais informações.

