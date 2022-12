Fiéis reforçam pedido por proteção para padroeira da Bahia

Foto: Max Haack / Agência Haack

Em meio a todos os pedidos feitos para a padroeira da Bahia, a Nossa Senhora Imaculada Conceição, uma palavra chama mais atenção: proteção. O pedido vai além de ter um santo guiando e iluminando os passos e, como o sincretismo religioso na Bahia permite, além do corpo fechado.

Após dois anos de pandemia em um cenário caótico, o pedido de proteção vem associado à saúde, ao cuidado, zelo, imunidade e em especial ao uso de máscara devido à Covid-19.

Durante a manhã desta quinta-feira (8), os féis que conversaram com o iBahia reforçaram o desejo da cura da doença, que afastou a população das ruas e consequentemente das igrejas e dos atos religiosos.

“Tudo que a gente estava precisando era isso, voltar as nossas festas religiosas, é muito importante. Só estou um pouco triste porque tem muita gente ainda sem máscara, aí é complicado. Me cuidei dois anos, para ter que de novo voltar a usar máscara é complicado, mas cada um faz a sua parte”, conta Fátima de Oliveira, de 55 anos.

Foto: Bianca Andrade / iBahia

A festa ainda acontece de forma tímida, com os fiéis voltando a se acostumar com o “novo normal”, mas a fé que existia antes da pandemia parece ter sido reforçada durante o momento de dificuldade nos últimos anos, e o sentimento expressado por quem visitou a Basílica Santuário, no Comércio, é de gratidão pelo encerramento de mais um ciclo.

“É a fé muito grande das pessoas, hoje as pessoas vieram agradecer, pedir paz e saúde. E pedir que essa doença [covid-19] pare nesse mundo, que está acabando com todo mundo. Nossa Senhora da Conceição é muito milagrosa”, afirma Marcelo Conceição.

Em 2022, os fiéis puderam voltar a celebrar a data 8 de dezembro como nos velhos tempos, reunidos em praça pública na missa campal e podendo também acompanhar a tradicional procissão da Nossa Senhora Imaculada da Conceição.

Além da festa religiosa, a Bahia, que é rainha em unir o sagrado e o profano, não fez diferente nesta quinta.

A cor amarela foi vista em diversos formatos, desde as rosas que eram vendidas na porta da igreja para colocar no altar da Santa, as camisas que se espalhavam pela missa campal, também foi vista como líquido no copo daqueles mais ousados, que aproveitaram o calor da capital baiana para se refrescar com a boa e velha cervejinha.

Em clima de festa com um “feriadão” prolongado, graças a classificação da seleção brasileira para as quartas de final da Copa do Mundo, o dia de Conceição da Praia se transformou em uma verdadeira festa no Comércio e em outros pontos da capital.

Foto: Bianca Andrade / iBahia

O amarelo do copo só foi dar espaço ao transparente do material plástico em sinal de respeito com o início da procissão com as bandeiras dos 417 municípios baianos, as imagens de Senhor do Bonfim, Santa Bárbara, do Menino Jesus e a protagonista da data, Nossa Senhora da Conceição.

Durante a passagem das imagens, fiéis se aproximaram para pedir a benção e agradecer pelas graças alcançadas em 2022, além de força e fé para seguir no novo ciclo que se inicia 1º de janeiro de 2023.

Foto: Max Haack / Agência Haack

Sincretismo tímido em 2022

Marca forte do estado, o sincretismo religioso nesta quinta (8) apareceu de forma tímida na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio.

A data, que é reverenciada pelos candomblecistas por Oxum, orixá das águas doces, foi lembrada de uma forma diferente em 2022.

Em um outro extremo da cidade, a aproximadamente 24,2km da Basílica, na Avenida Mãe Stella de Oxóssi, candomblecistas convocaram um ato interreligioso “por uma cultura de paz e respeito” no local onde ficava a escultura de Mãe Stella de Oxóssi, em Stella Maris.

A quem passou pelo Comércio, a lembrança foi deixada e o axé também, como foi o caso da cantora Ju Moraes. “Eu vim hoje com minha mãe e minha irmã porque não sou católica, sou do candomblé, então não costumo vir para igreja. Mas elas são devotas… e quem não é devoto de Nossa Senhora, né? Estamos todos juntos nisso”.

