Para financiar a sua faculdade, é possível pedir um financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil do Ministério da Educação (MEC), o FIES. Assim poderá conseguir fazer a faculdade e só começar a pagar depois, quando conseguir um emprego, de acordo com as informações oficiais.

Fies: o financiamento estudantil do MEC

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) financia estudantes que cursam faculdades particulares e de boa qualidade. A renda familiar do estudante, por pessoa, deve ser de até 3 salários mínimos.

Condições

As condições de financiamento dependem principalmente dessa renda familiar. Se a renda da sua família, por pessoa, for de até 1,5 salário mínimo, não é necessário apresentar fiador. A taxa de juros será zero para todos os estudantes, informa a publicação oficial.

Para solicitar o financiamento,o candidato deve ter participado do Enem (a partir de 2010), com média igual ou maior do que 450 pontos, e nota maior ou igual a 400 na redação, destaca o Ministério da Educação (MEC).

Outro critério é o da renda familiar mensal, que tem que ser de até 3 salários mínimos por pessoa. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) ocorrem duas vezes por ano, antes do início das aulas em cada semestre.

Conta gov.br

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o interessado irá precisar de uma conta gov.br para entrar no Portal do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Além disso, o Ministério da Educação (MEC) informa que para consultar o resultado, preste atenção às datas de divulgação que estão no edital. Os resultados estarão no site do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e também nas faculdades nas quais o candidato se inscreveu.

Documentos de identificação do estudante e dos membros do seu grupo familiar:

Deverá ser solicitado, salvo em caso de dúvida, apenas um dos comprovantes de identificação:

Carteira de Identidade fornecida pelos órgãos de segurança pública das Unidades da Federação;

Carteira Nacional de Habilitação, novo modelo, desde que esteja dentro do prazo de validade;

Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos profissionais liberais, desde que tenha fé pública reconhecida por Decreto;

Identidade Militar, expedida pelas Forças Armadas ou forças auxiliares para seus membros ou dependentes;

Registro Nacional de Estrangeiros RNE, quando for o caso;

Passaporte emitido no Brasil ou por autoridade consular brasileira no exterior;

Carteira do Trabalho e Previdência Social – CTPS, de acordo com documentação oficial do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).