Fifa anuncia novo Mundial de Clubes com 32 times a partir de 2025

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou nesta sexta-feira (16) a criação de um novo Mundial de Clubes, que será disputado a cada quatro anos, com 32 times. O novo formato terá a primeira eidção em 2025, com sede ainda a ser definido.

“Será como a Copa do Mundo das seleções”, declarou Infantino em entrevista coletiva em Doha, dois dias antes da final da Copa do Mundo do Catar.

Além disso, o presidente da Fifa confirmou a criação de um Mundial de Clubes Feminino, com detalhes de formato, data e número de participantes a serem definidos.

A Fifa não anunciou, no entanto, o número de times por continente. De acordo com o ge, a Uefa e a Associação de Clubes Europeus (ECA) querem que a Europa tenha 12 representantes. É a condição que apresentaram para apoiar a competição.

A versão estendida do Mundial de Clubes foi anunciada pela Fifa em 2019. A primeira edição seria em 2021, com 24 clubes. A pandemia da Covid-19, no entanto, adiou a ideia da entidade, que manteve o formato apenas com os campeões continentais nos anos seguintes.

Nesta sexta, Infantino também anunciou que o Mundial do ano que vem será em fevereiro no Marrocos, com a presença do Real Madrid, atual campeão da Champions League, e do Flamengo, campeão da Libertadores.

