Filha de Jair Bolsonaro vai deixar colégio após sofrer bullying

Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que vive seus últimos dias de governo após a derrota nas eleições presidenciais de 2022, lida com um drama familiar ao lado da esposa, Michelle Bolsonaro.

De acordo com a coluna de Lauro Jardim, do jornal ‘O Globo’, o presidente e sua companheira procuram uma nova escola em Brasília para matricular a filha mais nova, Laura de 11 anos, após a garota sofrer bullying no Colégio Militar.

A publicação afirma que a caçula da família Bolsonaro será transferda para um colégio particular que ainda não foi definido.

Na sexta-feira (9), o presidente falou pela primeira vez com os apoiadores que organizam protestos em todo o Brasil por não aceitarem o resultado das urnas.

Em um pronunciamento feito na área externa do Palácio da Alvorada, em Brasília, Bolsonaro diz se responsabilizar pelos erros cometidos e reafirmou seu compromisso com o povo e a bandeira.

“Eu me responsabilizo pelos meus erros. Se estou aqui, é porque acredito em Deus e devo lealdade ao povo brasileiro. Nós despertamos o patriotismo no Brasil, o povo voltou a admirar sua bandeira. Não é fácil enfrentar todo o sistema.”

