Filha de Pelé chega ao Brasil para acompanhar pai em hospital

Kely Nascimento, filha de Pelé, chegou ao Brasil para acompanhar o pai no tratamento contra infecção respiratória realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A moça, que mora nos Estados Unidos, publicou nos stories do perfil no Instagram fotos no hospital na manhã desta segunda-feira (12).

Em uma das imagens ela aparece segurando a mão de Pelé, em outro registro pode-se observar um pouco do quarto onde está o ex-jogador. “Gratidão por café e por trabalho remoto”, escreveu na legenda.

Pelé está internado desde o dia 29 de novembro no hospital. O mais recente boletim médico foi divulgado no dia 6 de dezembro.

“Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências”, informou o boletim assinado pelos médicos Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista; Rene Gansl, oncologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente Médico e Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein.

