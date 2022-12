Filha de Pelé posta foto em hospital e nega rumores: ‘Na luta’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A filha mais velha de Pelé, Kely Nascimento, postou uma foto com o pai no hospital na noite de sexta-feira (23). A imagem foi publicada logo após rumores do falecimento do ‘Rei’ circularem nas redes sociais.

“Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos”, escreveu na legenda da foto em que aparece abraçada com o pai na cama do hospital.

Pelé está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde 29 de novembro. O ‘Rei’ trata um câncer no cólon. Inicialmente ele foi internado para regular os remédios, mas acabou tendo uma piora no quadro e preciso ser mantido na unidade hospitalar.

Falsos rumores

Na noite de sexta-feira (23), fotos de uma montagem na Vila Belmiro, estádio do Santos, clube onde o ex-jogador começou a jogar futebol e se tornou craque. Ainda não se sabe o motivo da montagem no estádio.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.