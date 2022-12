Filha de Xanddy e Carla Perez, Camilly Victoria completa 21 anos com festa surpresa dos pais

Foto: Reprodução/Instagram

A filha de Xanddy e Carla Perez, Camilly Victoria, completou 21 anos na última sexta-feira (23) e ganhou uma festa surpresa da família e amigos. Nas redes sociais, os pais da jovem prestaram homenagens.

“Minha filha @camillyvictoria, no dia do seu nascimento, lembro como se fosse hoje, XXIII.XII.MMI, mudou minha vida completamente! Foi a realização de um grande sonho, me fez acreditar que Deus continua fazendo milagres. Você foi muitooooo desejada! Mãezinha, oro todos os dias, desde que você nasceu, para que o Senhor cumpra com as promessas dEle na sua vida, realizando todos os seus sonhos. Minha caixinha de surpresa! Minha filha, eu tenho muito orgulho de você e nunca esqueça que os seus sonhos são os meus, suas conquistas são minhas, suas lutas são minhas também, conte eternamente com a sua mãe que tanto te ama. TE AMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO TANTO, chega o coração dói”, escreveu Carla ao compartilhar registros da celebração.

O cantor Xanddy também postou cliques da festa. Ele revisitou também imagens da infância de Camilly.

“Minha filha, meu amor, minha cantora. O dia hoje tá sendo tão intenso, que só agora papai está conseguindo fazer o seu post. Feliz aniversário, meu neném. Que o Senhor Jesus te abençoe infinitamente e te guie nos seus sonhos e caminhos. Te amo até o infinito e além. Vamos continuar curtindo seu dia”, declarou o cantor.

Camilly é a filha mais velha do casal, que também é pai de Victor Alexandre, de 19 anos. No final de 2020, ela lançou oficialmente a carreira como cantora, com um primeiro single em inglês, “On The Low”. Ela também é formada em produção musical em uma faculdade da Flória, nos Estados Unidos, onde mora com os pais.

Xanddy congratula filho e brinca sobre físico

Xanddy Harmonia usou as redes sociais nesta terça-feira (20) para homenagear o filho caçula, Victor Alexandre, de 19 anos. No post, o cantor publicou uma foto com o rapaz já adulto e a semelhança do físico entre os dois surpreendeu os seguidores.

“19 anos do Victor Alexandre hoje, alguém avisa que ele ainda precisa comer muita farinha? Filho, hoje o dia é ainda mais especial, pq nessa data Deus nos presenteou com um ser humano lindo e abençoado. Um menino cheio de luz e amor. Meu filho, que o Senhor Jesus te abençoe infinitamente, te guarde e seja sempre, sempre, sempre sua direção Eu te amo infinito, meu caçula. Feliz aniversário”, homenageou o paizão.

