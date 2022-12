Filhas de Pelé revelam que ex-jogador teve Covid

Internado desde a terça-feira (29), Pelé, de 82 anos, está em tratamento e não está em risco, segundo as filhas do ex-jogador. Em entrevista ao Fantástico, Flavia Arantes e Kelly Nascimento, tranquilizaram os fãs.

“Ele não está na UTI. Ele está num quarto normal, então não está em risco. Ele está em tratamento”, diz Flavia Arantes.

Os médicos do hospital Albert Einstein, onde Pelé está internado, estão reavaliando o tratamento quimioterápico de um tumor no cólon, identificado em setembro do ano passado. Ele deu entrada no hospital na última semana para tratar uma infecção respiratória.

“Há umas três semanas, ele pegou Covid. Ele está vacinado com todas as vacinas, só que, por causa do medicamento, da quimioterapia, do câncer, ele está fragilizado, pegou uma infecção no pulmão. E é por isso que ele foi para o hospital”, explica Kelly Nascimento.

No último boletim médico, divulgado no sábado (3), o hospital informou que o estado de saúde de Pelé continua estável e que a resposta à infecção tem sido boa. Ainda não existe previsão de alta.

