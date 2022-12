Filho de Bolsonaro publica foto de infecção na perna do presidente

Foto: Divulgação

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro publicou neste domingo (4) uma imagem que mostra a perna esquerda do pai dele, o presidente Jair Bolsonaro, com erisipela, uma infecção bacteriana que provoca ferimentos na pele.

“A erisipela desenvolvida na perna do meu pai. Foto tirada de poucos dias atrás. Fui informado que nesta fase já estava em processo de recuperação e tudo corre muito bem!”, escreveu Carlos em um grupo no Telegram.

Desde que perdeu a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva no dia 30 de outubro, Bolsonaro se manteve recluso durante o tempo quase inteiro no Palácio da Alvorada.

De acordo com o vice-presidente Hamilton Mourão, o principal motivo seria a infecção que afetou a perna esquerda de Bolsonaro, o que impediria, por exemplo, de vestir trajes sociais, como calça.

O que é erisipela

De acordo com o site da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, a erisipela é um processo infeccioso da pele, que pode atingir a gordura do tecido celular, causado por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos. Pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, mas é mais comum nos diabéticos, obesos e nos portadores de deficiência da circulação das veias dos membros inferiores. Não é contagiosa. Nomes populares: esipra, mal-da-praia, mal-do-monte, maldita, febre-de-santo-antônio.

A erisipela ocorre porque uma bactéria (Estreptococo) penetra na pele; a porta de entrada quase sempre é uma micose entre os dedos (as famosas “frieiras”), mas qualquer ferimento pode desencadear o mal. A pele mais favorável é a das pernas inchadas, principalmente nos pacientes diabéticos, obesos e idosos.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.