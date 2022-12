Filho de Neymar faz ‘vaquinha’ para comprar impressora

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O filho de Neymar, Davi Lucca, quer uma impressora 3D no Natal. O menino de 11 anos está juntando o próprio dinheiro para fazer a compra, e também conta com algumas contribuições dos familiares.

Nas redes sociais, Carol Dantas, mãe de Davi, mostrou um registro de algumas contribuições recebidas.

“Arrumando as contribuições que vieram do Brasil para o Davi comprar a impressora 3D dele”, escreveu em um story no instagram.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Carol e Neymar viveram um affair em 2010 e se mantém como amigos. A relação deu fruto ao primeiro e único filho de Neymar até então. Em dezembro de 2017 ela começou a namorar Vinicius Martinez e em 2021 se mudou com a família para Barcelona, na Espanha.

