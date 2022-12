Filme brasileiro ‘Marte Um’ fica de fora do Oscar 2023

Foto: Reprodução/Filmes de Plástico

O filme brasileiro “Marte Um” está oficialmente fora da disputa pela indicação na categoria de melhor filme internacional na edição de 2023 do Oscar, o mais importante prêmio da indústria do cinema.

A Academia de Artes e Ciência Cinematográficas de Holywood, anunciou na quarta-feira (21) os pré-indicados nas categorias e o filme brasileiro já não constava na lista.

Porém, o Brasil ainda tem chances de concorrer a mais famosa estatueta nas categorias de melhor documentário de melhor curta-metragem, com produtos em parceria com outros países.

O documentário “O Território”, feito em coprodução do Brasil com Estados Unidos e Dinamarca segue na disputa. Bem como “Sideral”, um curta-metragem feito em parceria com a França.

O anúncio oficial com todas a categorias está confirmado para o dia 24 de janeiro de 2023, enquanto a cerimônia do Oscar acontece no dia 12 de março.

Leia mais sobre Cinema no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.