Filme pornô é cancelado após mãe de ator interromper gravações

Foto: Reprodução/Instagram

O ator pornô Eduardo, conhecido como MLK Edu, passou por uma situação no mínimo inusitada durante a gravação de um “especial de natal” para a produtora “HotBoys”.

As filmagens do conteúdo adulto foram interrompidas pela mãe do ator, que chegou no local enquanto ele contracenava com outro homem. A produtora emitiu nota oficial sobre o assunto nas redes sociais.

Por meio do perfil no Twitter, a empresa revelou que a mãe do rapaz não reagiu bem e o especial seria cancelado, além de que reuniões seriam feitas com o ator para saber os próximos passos.

“Ao chegar no estúdio e se deparar com Eduardo em atos sexuais com outro indivíduo, a situação se complicou e não conseguimos concluir a gravação. Esse ano, infelizmente não teremos a nossa cena de natal”, diz a nota.

“A respeito do Eduardo, ainda não sabemos se o mesmo ainda faz parte do nosso corpo de atores. Estamos buscando resolver a situação da melhor forma. Teremos uma reunião com ele hoje e na próxima sexta-feira (23) soltaremos aqui o que foi resolvido”, finaliza a nota.

O ator pornô também se pronunciou sobre o assunto. “Deu merda mano, minha mãe me pegou no meio de uma gravação. Não sei o que fazer, acho que acabou por aqui”, escreveu no Twitter.

