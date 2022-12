FilteBahia 2022 começa nesta segunda-feira; veja programação

Foto: Guto Muniz

O FilteBahia 2022 retoma as atividades presenciais após o período mais crítico da pandemia e começa nesta segunda-feira (12), em Salvador. O evento acontecerá em 6 espaços até o domingo (18), com espetáculos, performances, cursos, workshops e lançamento de publicações das artes cênicas.

Como atividades paralelas, acontecem ainda o Colóquio Internacional Cênico da Bahia (CICBAHIA) e o Núcleo de Laboratórios Teatrais do Nordeste (NORTEA). A programação completa tem atrações nacionais e internacionais e está disponível no site do projeto.

Espetáculo Internacionais

Quatro espetáculos chilenos movimentam o FilteBahia. “Libertad 1209” discute o assédio de menores e “Acciones Inconclusas” coloca 3 espetáculos em cena com a mesma personagem. “Libertad 1209” discute um tema muito em voga: o assédio e abuso de menores. Até onde os pais são responsáveis pela criação dos próprios filhos? Até onde os professores podem transgredir esse limite de contenção emocional de seus alunos?

Nos monólogos “Acciones Inconclusas”, escritos por duas dramaturgas e um dramaturgo, três atrizes compartilham a mesma personagem, a mesma identidade – Soledad Escobar, mas em espetáculos, tempos e territórios diferentes, e fazem uma reflexão sobre o que significa o seu nome e como isso afeta suas vidas. Os monólogos são “Soledad Escobar”, “Jeanette, a Cantora” e “Rata”.

Espetáculos Nacionais

Chega do Rio Grande do Sul o espetáculo “Fragmentos de Uma Mulher de Teatro”, com a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz. Partindo da personagem Ofélia, de um dos textos mais contundentes da dramaturgia contemporânea, “Hamlet Machine”, de Heiner Müller -, a peça coloca no centro da arena um ato político contra a engrenagem de violências às quais mulheres são continuamente submetidas.

O espetáculo “Banho de Sol”, do grupo mineiro Zula Cia de Teatro, nasceu quando, ao longo de um ano, quatro artistas/professoras de teatro ocuparam um complexo penitenciário feminino, uma vez por semana, durante as duas horas do banho de sol e trocaram experiências com as mulheres em privação de liberdade. Por isso “Banho de Sol” é um convite ao público a lançar um olhar por janelas que foram abertas através da arte. É também dividir com o público, por meio das memórias das artistas/professoras, o processo de transformação que elas vivenciaram dentro do Complexo, trazendo à tona os preconceitos, julgamentos, a crise do sistema prisional, o poder humanizador da arte, o poder do afeto, a opressão e o abandono das mulheres cativas.

Espetáculos da Bahia

Espetáculos teatrais de grupos do interior da Bahia inauguram no festival a participação da Rede de Teatro do Velho Chico. Serão encenados 6 espetáculos de grupos teatrais das cidades de Caetité, Ibotirama, Macaúbas, Luís Edurado Magalhães e Barreiras, criando assim um importante espaço de intercâmbio e interação entre grupos de regiões do interior da Bahia e o festival e seu público. E de Lauro de Freitas chega o espetáculo “A Comida” e de Salvador, “A Oração”.

Colóquio Internacional debate o corpo como arte

Tendo como público artistas e intelectuais nacionais e internacionais o FilteBahia celebra 10 anos de realização do CICBAHIA – Colóquio Internacional Cênico da Bahia, que tem promovido dentro do festival um frutífero debate sobre as artes cênicas.

O Colóquio é organizado com o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Ufba e tem como tema “Corpos Transparentes: Pesquisa Corporificada, Pesar a Partir do Corpo e o Treinamento do Ator”.

Personalidades como as pesquisadora Christine Greiner e Ciane Fernandes, a psicóloga Renata Berenstein, do grupo Os Insênicos, a atriz Meran Vargense o artista indigena Wakay, interagem com reflexões sobre a arte do corpo centrado em circunstâncias políticas e sociais em espaços diferentes da cidade – a praia do Porto da Barra, o Teatro Gregório de Matos e o Teatro Martim Gonçalves.

