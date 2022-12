Fim de Semana com EXCELENTE NOTÍCIA para os aposentados de todo o país

O calendário para pagamento do INSS 2023 já está disponível para os aposentados e pensionistas.

Com a chegada do ano novo, as dúvidas sobre as datas e valores para esse benefício começam a surgir, pois o ano de 2023 se inicia com mudanças no Governo com a troca de Presidente.

No entanto, a expectativa é que para o próximo ano haja reajuste no salário mínimo. Ao que tudo indica, os beneficiários do INSS vão receber pagamentos a partir de janeiro já com aumento.

Segundo um ato publicado no Diário Oficial da União, o atual Presidente da República autorizou uma medida provisória que aumenta o valor do salário mínimo para R$1.302,00 que entrará em vigor no dia primeiro de janeiro.

Para saber mais sobre essa notícia, não deixe de conferir nossa matéria até o final, pois vamos mostrar para você todas as novidades que estão por vir no novo ano que se inicia daqui alguns dias!

Confira quem tem direito ao INSS 2023

Foi divulgado no dia 8 de dezembro de 2022 o novo calendário para o pagamento de aposentados e pensionistas do INSS para 2023. Assim, cerca de 37 milhões de pessoas já podem conferir as datas disponíveis para seu benefício.

Geralmente, o calendário de pagamento é dividido em dois grupos sendo eles: os que recebem 1 salário mínimo e os que ganham acima do piso nacional, para cada grupo existe uma data diferente para depósito.

Portanto, se você é um segurado do INSS deve ficar atento ao calendário para não deixar a data passar despercebida, confira o valor do seu benefício e procure receber no dia certo para evitar transtornos.

Vamos conferir a seguir as datas disponíveis para o pagamento do seu benefício.

Veja as datas disponíveis para o pagamento do INSS 2023

O fim do ano está chegando e com ele vem também as festas, os presentes e as viagens. Sabemos que todos esses gastos a mais costumam abrir um rombo no orçamento.

Por isso, nada melhor que ter uma data certa para receber seu benefício do INSS e dar aquela ajudinha básica no final das contas. Assim, você pode aproveitar melhor as datas comemorativas sem se preocupar com o dia do pagamento.

Então confira os dias disponíveis para sacar seu benefício em 2023, veja: para os beneficiários de Aposentadoria, Auxílio Doença e Pensão que recebem um salário mínimo referente ao mês de janeiro. Os depósitos serão feitos entre o dia 25/01/2023 e vão até o dia 07/02/2023.

Já para os segurados com renda acima do piso nacional, os pagamentos serão creditados em conta a partir do dia primeiro de fevereiro de 2023.

Como saber o dia do pagamento do INSS

Para conferir a data disponível para o pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS, o número do benefício do segurado deve ser seguido.

Para isso, basta ver o número final do cartão do beneficiário, descartando o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Porém, o INSS orienta para aqueles que já recebem o benefício há muito tempo que sigam a data que já recebem habitualmente.

Portanto, evite filas na hora de receber o pagamento. É importante que o segurado veja com atenção o calendário disponível para 2023, pois isso vai ajudar a não ter que passar por transtornos na hora do saque.

Saiba mais sobre os reajustes previstos para 2023

Segundo informações obtidas durante essa semana, o salário mínimo passará por mudanças no ano de 2023, e junto com os aposentados e pensionistas do INSS também terão recompensas.

Conforme a previsão de inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) os reajustes para os beneficiários do INSS poderão chegar a 6,70% na aposentadoria.

O projeto de lei para o orçamento de 2023 foi enviado ao governo essa semana. O documento prevê um salário mínimo estipulado em R$1.302,00 já com uma data prevista para o dia primeiro de janeiro.

Sendo assim, o aumento planejado será de R$ 90 reais em cima do atual salário que é de R$1.212,00. Sem dúvida um valor bem significativo na vida dos brasileiros que sofrem com uma inflação altíssima.

Por fim, agora você já ficou bem informado sobre as datas e reajustes previstos para os aposentados e pensionistas do INSS para 2023! Marque na sua agenda o dia do seu pagamento para não esquecer e vá atrás do seu benefício!

O valor do INSS e suas datas são sempre assuntos que muitas pessoas têm dúvida e ficam na expectativa para saber sobre o recebimento. Assim, hoje buscamos informar sobre tudo isso e acabar com essa questão que devia estar lhe incomodando!

Compartilhe e ajude quem também quer saber sobre isso!