Fim de Semana com GRANDE NOTÍCIA para quem tem carteira assinada e está no FGTS

O ano que vem chegará prometendo muitas novidades relacionadas aos benefícios trabalhistas e sociais. Mas, mesmo antes do governo Lula tomar posse, já se divulgaram várias notícias acerca de um dos principais valores: o FGTS 2023.

Uma boa notícia para os cidadãos é que uma modalidade bastante popular do FGTS 2023 já tem as datas de pagamento. Veja na matéria do Notícias Concursos todos os detalhes que poderão beneficiar milhares de pessoas.

Como será o pagamento do FGTS 2023

Em 2023 provavelmente muitos cidadãos poderão usufruir dos valores do Fundo de Garantia. Ademais, o FGTS é usado em condições especiais pelos cidadãos que trabalham em no regime CLT.

Vamos lá. Quem deseja financiar um imóvel muitas vezes usa o valor. Também, quem se aposenta pode efetuar o saque. Outra situação é nos casos emergenciais, de calamidade pública, doença grave ou demissão sem justa causa.

Mas, não há necessidade de esperar que nada disso aconteça para resgatar o FGTS. Para isso, basta se cadastrar na modalidade do saque-aniversário.

Saque-aniversário em 2023

Para os que não sabem, ainda se pode ganhar “rendimentos extras” no mês de nascimento. Isso ocorre pela modalidade de aniversário do FGTS. Todos os cidadãos que têm esse tipo de conta conseguem realizar a solicitação pelo app, site da CAIXA oficial ou nas agências.

Então, anualmente, o cidadão poderá contar com um de 12 saques disponíveis do saque-aniversário para o ano de 2023. É importante ressaltar que não se pode sacar todo o valor. Isso porque os depósitos variam conforme o que se tem na conta, sendo retiradas.

Outra questão importante: quem solicita a modalidade não tem direito ao saque por demissão sem justa causa. Quer dizer, optar por um valor anual desabona o recebimento em casos de emergência.

Calendário do FGTS 2023

O calendário da modalidade de saque-aniversário será através do mês de nascimento, tendo:

Janeiro – Saque disponível de 02 de janeiro até 31 de março de 2023;

Fevereiro – Saque disponível de 01 de fevereiro até 29 de abril de 2023;

Março – Saque disponível de 1 de março até 31 de maio de 2023;

Abril – Saque disponível de 03 de abril até 30 de junho de 2023;

Maio – Saque disponível de 01 de maio até 31 de julho de 2023;

Junho – Saque disponível de 01 de junho até 31 de agosto de 2023;

Julho – Saque disponível de 03 de julho e 29 até setembro de 2023;

Agosto – Saque disponível de 01 de agosto até 31 de outubro de 2023;

Setembro – Saque disponível de 01 setembro até 30 de novembro de 2023;

Outubro – Saque disponível de 02 de outubro até 29 de dezembro de 2023;

Novembro – Saque disponível de 01 de novembro de 2023 até 31 de janeiro de 2024;

Dezembro – Saque disponível de 01 de dezembro de 2023 até 29 de fevereiro de 2024.

Para consultar o FGTS 2023, bem como a inscrição na modalidade, acesse a conta da Caixa. Assim, saiba valores, datas e tudo o mais sobre o que tem a receber.