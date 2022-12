Fim de semana terá chuva nas cidades mais afetadas da Bahia

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O fim de semana deve ser de ainda mais chuva nas cidades mais afetadas pelo temporal que tem atingido a Bahia nos últimos dias, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os moradores dos municípios, que estão em situação de emergência, devem ficar em alerta para os ricos que podem ser provocados pelo mau tempo. Confira abaixo a previsão para sábado (3) e domingo (4):

Prado

A previsão é de muitas nuvens com chuva nos dois dias, com a possibilidade de chuvas mais fortes no domingo. A temperatura deve variar entre 20ºC e 26ºC

Baixa Grande

O fim de semana deve ser de muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas na cidade. A temperatura deve variar entre 19ºC e 27ºC.

Itabuna

Para Itabuna, a previsão é de nuvens com chuvas ao longo dos dois dias, podendo chover mais no domingo. A temperatura deve variar entre 20ºC e 26ºC.

Santa Cruz Cabrália

O município deve ter muitas nuvens com pancadas de chuva ao longo do fim de semana. A previsão é de mínimas chegando a 20ºC e máximas de 26ºC.

Cícero Dantas

A previsão para o fim de semana na cidade é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas irão varias entre 19ºC e 30ºC.

Ibicuí

Em Ibicuí, os dois dias devem ser de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura deve variar entre 19ºC e 24ºC.

Itambé

O fim de semana deve ser de muitas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva isoladas no município. A temperatura deve variar entre 18ºC e 24ºC.

Nova Viçosa

Muitas nuvens com pancadas de chuva também estão na previsão para o fim de semana na cidade. As temperaturas irão variar entre 19ºC e 27ºC.

Vereda

Para Vereda, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas ao longo do fim de semana. As temperaturas devem variar entre 16ºC e 25ºC.

Cachoeira

No município de Cachoeira, o tempo deve ficar fechado, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. As temperaturas variam entre 21ºC e 26ºC.

