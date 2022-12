Final de semana deve ser de céu claro e pouca chuva em Salvador

Foto: Mayra Lopes / iBahia

O final de semana em Salvador pode ser de praia. A previsão indica que o tempo será de céu claro com chuvas fracas e isoladas no sábado (17) e domingo (18).

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a previsão para o sábado é de céu claro a parcialmente nublado. Há 30% de chances de chuvas fracas, a qualquer hora do dia. Não há risco de deslizamento de terra.

Já no domingo (18), o tempo deve seguir igual. Céu claro a parcialmente nublado com chances de até 20% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. Também não há risco para deslizamentos de terra.

Quanto às temperaturas, no sábado e domingo a máxima é de 31°C e a mínima de 24°C, segundo o Climatempo.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.