Final de semana terá céu claro e poucas chances de chuva

Foto: Mayra Lopes / iBahia

O final de semana será de sol em Salvador. De acordo com Defesa Civil da capital baiana, o céu estará claro nos dois dias e com chances de chuva de até 10%.

Em caso de chuva, ela será fraca e isolada, podendo acontecer a qualquer hora do dia. Tanto no sábado quanto no domingo, não há risco de deslizamento de terra.

A chuva deu uma trégua em Salvador neste semana, após dias de instabilidade. O mês de novembro registrou acumulados de chuvas 208,7% acima da média histórica na capital baiana.

