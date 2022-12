Fiuk canta com É O Tchan e surpreende web

Foto: Reprodução / Twitter

É O Tchan e Fiuk juntos em uma parceria? Aconteceu! É que o ator subiu ao palco da ‘Farofa da Gkay’ e interpretou a música “Caça e Caçador” com o grupo baiano. A música, hit de Fábio JR., pai do artista, foi feita em ritmo de axé.

Nas redes sociais, internautas ficaram surpresos com a qualidade do “feat”: “Nossa, isso ficou muito bom! Mas jamais imaginei”, disse uma. “Pensa em um rolê aleatório”, comentou a atriz e apresentadora Fê Paes Leme”. “Eles deviam lançar essa versão. Ficou boa”, reagiu um terceiro. Assista o vídeo abaixo:

Simplesmente Caça e Caçador versão axé ao som de É o Tchan & Fiuk pic.twitter.com/w7uVc8iEsn — Celota (@celinhamanhaes) December 7, 2022

Soltinho na ‘Farofa’

Solteiro, o finalista da edição 21 do ‘Big Brother Brasil’ terminou o namoro com Thaisa Carvalho. De acordo com informações da revista Quem, o cantor embarcou sozinho para o evento de aniversário da influenciadora digital Gkay.

