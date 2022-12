Flora Matos reacende treta com Luísa Sonza e Karol Conká

Foto: Reprodução / Redes Sociais

A cantora Flora Matos reacendeu uma treta antiga com Luísa Sonza e ainda discutiu com Karol Conká por causa do assunto. A artista não gostou de ver a ex-BBB ao lado da loira e decidiu mandar indiretas no Twitter.

Em resposta a um vídeo de Karol dançando com Sonza, Flora escreveu em seu perfil do Twitter: “Parabéns, Karol! Um verdadeiro exemplo”.

Karol não deixou a indireta sem resposta – e o tweet de Flora foi apagado. “Achei que vc tinha coisa mais importante pra fazer do que se importar com a minha existência. Eu te amo, vem aqui chorar no colo da mamacita!”, publicou a cantora.

Depois de deletar a publicação, Flora começou a compartilhar falas de seguidores contra Sonza e Conká. “Karol Conká diz lutar a favor dos negros e grava vídeo com uma racista (risos)”, diz o tuíte retuitado pela rapper.

A treta entre Flora e Luísa começou quando a cantora revelou ter ficado chateada ao afirmar que perdeu seu lugar no projeto Poesia Acústica 13, da produtora Pineapple, para Luísa.

Em outubro deste ano, Sonza foi removida do line-up do REP Festival após o público — e Flora Matos — criticarem a presença da artista. As críticas à Sonza aconteceu por ela se envolver em um caso de racismo.

O Festival não confirmou o motivo para Sonza ser substituída. Quando um novo line-up foi divulgado, sem o nome da cantora, Flora comemorou nas redes sociais.

Desde então, Flora seguiu fazendo tuítes contra Luísa. Em um deles, proibiu a cantora de citar sua obra, enquanto em outro criticou a indicação da artista ao Grammy Latino.

Flora x Karol Conká

O desafeto entre Flora e Karol Conká também é antigo. Quando estava no BBB 21, Karol revelou que levou uma “garrafada na cara” de uma artista de rap, em Brasília. “Ela jogou na minha cara. E eu não fiz nada. Me xingava no Twitter, fazia post, falsificava flyer. Desde o início da minha carreira ela me atazanou a vida. Pense num inferno. Eu vivi um inferno. E eu nunca falei nada. Nunca revidei os tuítes maldosos, ficava aqui, plena”, disse a cantora.

Flora foi apontada nas redes sociais como a agressora de Karol. Com isso, ela se pronunciou e disse que a ex-BBB mentia “demais”.

