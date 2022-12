Fonte Nova divulga agenda de shows e eventos para o verão

Foto: Divulgação / Arena Fonte Nova

A Arena Fonte Nova divulgou a agenda de shows e eventos para o verão. O espaço que recebe os jogos do Bahia, também terá uma série de shows durante a estação. O primeiro evento acontece no próximo dia 22.

O Fonte de Natal, evento beneficente que acontece na Praça Sul da Arena, é gratuito e conta com apresentações musicais, coral natalino, brinquedos infláveis, distribuição de brinquedos e lanches e a tão esperada chegada do Papai Noel. A expectativa é que este ano cerca de três mil pessoas participem do evento.

Já em 2023, a agenda da Arena Fonte Nova começa na primeira semana com o Pranchão, uma prévia do Carnaval que promete reunir os apaixonados pela energia do Axé. O evento será dia 07, com Saulo Fernandes, Durval Lelys e Filhos de Jorge a bordo do pranchão, um palco móvel que permite assistir ao show pertinho dos artistas.

No dia 9, tem a primeira edição do ano da Melhor Segunda, ensaio de Xanndy Harmonia. O evento, que marca a nova etapa da carreira do cantor, que agora está solo, terá a presença de três atrações de peso: Belo, Sorriso Maroto e o cantor Péricles. Além do show de abertura do projeto Melhor Segunda, a Arena também será palco do encerramento da temporada de ensaios do artista, com uma edição especial de Carnaval no dia 13 de fevereiro.

Já nos dias 11, 18 e 25 de janeiro, o grupo É o Tchan vai celebrar 30 anos de carreira com o Festival Êta. A festa acontecerá na Arena Fonte Nova, com a presença de convidados especiais como Jorge e Mateus, Thiago Aquino, João Gomes, Mari Fernandez, Turma do Pagode, Tierry e Pixote, que vão dividir o palco com Beto Jamaica e Compadre Washigton.

Em fevereiro, mais uma edição do Carnavalito acontece no espaço. Entre as atrações confirmadas estão: Timbalada, Xand, Mari Fernandes e Escandurras no dia 17 de fevereiro, sexta-feira; Xanddy Harmonia, Saulo, Lincoln e Mudei de Nome no dia 18, sábado; e É o Tchan, Simone, Nattan e Thiago Brava no dia 20 de fevereiro, segunda-feira. Os artistas se apresentam no pranchão, uma marca registrada do Carnavalito que permite maior interação com o público.

Confira programação

22 de dezembro | Atrações: Chegada do Papai Noel | Apresentações musicais | Brinquedos

07 de janeiro de 2023 | Atrações: Saulo Fernandes, Durval Lelys e Filhos de Jorge

MELHOR SEGUNDA – XANDDY HARMONIA

09 de janeiro e 13 de fevereiro de 2023 | Atrações: Xanddy Harmonia e Convidados

FESTIVAL ÊTA – 30 ANOS DO É O TCHAN

11, 18 e 25 de janeiro de 2023 | Atrações: É o Tchan e Convidados e convidados

17, 18 e 20 de fevereiro de 2023 (sexta, sábado e segunda-feira de Carnaval)

Atrações: Timbalada, Xand, Mari Fernandes e Escandurras (sexta)| Xanddy Harmonia, Saulo, Lincoln e Mudei de Nome (sábado) |É o Tchan, Simone, Nattan eThiago Brava (segunda).

