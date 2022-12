Food truck é atingido por incêndio em Amaralina

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um food truck foi atingido por um incêndio, na noite de domingo (11), no bairro de Amaralina, em Salvador. Não há registro de feridos. Um vídeo mostra o momento do incêndio e moradores da região tentando apagar as chamas com baldes de água. O veículo ficou destruído.

À TV Bahia, Edislon Silva, proprietário do food truck, lamentou o ocorrido. “Estou sem chão, não tenho outra fonte de renda, não sei nem por onde começar”, disse.

Segundo Edilson, no momento do incêndio, o estabelecimento funcionava normalmente. “Tinham alguns clientes aqui quando o fogo, a labareda, subiu na chapa de fritura, e foi aquela correria”, relatou.

Foto: Reprodução / TV Bahia

Ainda segundo o proprietário do food truck, a estimativa é de que o incêndio tenha causado um prejuízo de cerca de R$ 30 mil. “Infelizmente, perdemos tudo em questão de minutos, mas temos que agradecer a Deus pela nossa vida, pelo livramento que tivemos aqui”.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas quando chegou o fogo já tinha sido controlado por clientes e moradores do local.

