Foragido da Justiça é preso com seis mil pés de maconha na BA

Um homem foragido da Justiça foi preso, na última segunda-feira (19), com seis mil pés de maconha em uma fazenda, na cidade Curaçá, no norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, policiais da 45ª CIPM receberam uma denúncia de que, em uma fazenda da região, havia uma plantação de maconha.

No local, os PMs encontraram o plantio e um homem que se apresentou como proprietário do terreno e do produto. Ele tinha um mandado de prisão em aberto.

A polícia informou que a droga foi incinerada e o suspeito apresentado na delegacia.

