Forma Pará: UFOPA aplica hoje (4) as provas do Prosel II

A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) realiza neste domingo, dia 4 de dezembro, a aplicação de provas do Processo Seletivo Especial (Prosel) 2023 II referente ao Forma Pará. As provas serão aplicadas no período da manhã, das 9h às 13h.

De acordo com a instituição, os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 8h e fechados, impreterivelmente, às 9h (horário oficial do Estado do Pará). A UFOPA não permitirá a entrada de candidato que se apresentar após o fechamento dos portões. Os locais de prova serão nos municípios de oferta dos cursos.

Os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto. O documento deverá ser o mesmo apresentado no momento da inscrição. Além disso, é necessário levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com

material de corpo transparente.

Conforme estabelecido no edital, a UFOPA aplicará uma Prova de Conhecimentos, constituída de uma Prova Objetiva e de uma Prova de Redação em Língua Portuguesa. A Prova Objetiva será composta por 35 questões sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Física, Química e Biologia.

Prosel II

O edital indica ainda que a oferta total da UFOPA é de 140 vagas, sendo 50 vagas para o bacharelado em Direito ofertado em Almeirim, 50 vagas para o bacharelado em Direito ministrado em Novo Progresso e 40 vagas para o bacharelado em Administração ofertado em Oriximiná.

A divulgação do resultado preliminar do PSE Forma Pará está prevista para o dia 13 de janeiro de 2023. Os interessados poderão interpor recursos nos dias 16 e 17 seguintes. Já o resultado final será publicado no dia 20 de janeiro, após a análise dos recursos interpostos.

Veja mais informações no edital do Prosel 2023.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Uesb abre o período para pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023; saiba mais.