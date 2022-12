Fornecimento de água é suspenso em localidades do Litoral Norte

Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

O fornecimento de água será interrompido em algumas localidades do Litoral Norte nesta terça-feira (6), para realização de um serviço na Estação de Tratamento de Água de Barra do Pojuca. A informação foi divulgada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) nesta segunda (5).

De acordo com a concessionária, a obra é de manutenção, para garantir a qualidade da água distribuída à população e atender aos parâmetros (cor e turbidez) da Portaria do Ministério da Saúde. A interrupção deve começar a partir das 5h e seguir até por volta das 14h, que é quando está previsto o encerramento do serviço.

As localidades que serão afetadas são:

Barra do Pojuca

Tiririca

Praia do Forte

Imbassaí

Açuzinho

Açú da Torre

Malhadas

Barro Branco

Marbelo

Após a conclusão da obra, o abastecimento será retomado de forma gradativa, com completa regularização nas 24 horas seguintes, divulgou a Embasa.

Em nota, a concessionária recomentou que os consumidores usem de forma econômica a água armazenada nos reservatórios domiciliares.

Porém afirmou ainda que a interrupção não afetará os imóveis que contam com reserva adequada para satisfazer as necessidades de consumo de seus moradores.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.